A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 31 yıl sonra mücadele edecek

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.

Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.

İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

18. randevu

Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.

İlk maç 100 sene önce

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.??????

Milli takım en ağır üç yenilgisinden birini Polonya karşısında aldı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini yarınki rakibi Polonya karşısında yaşadı.

İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.

Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.

Türkiye ve Polonya arasındaki maçlar

Türkiye ile Polanya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: