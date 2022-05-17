A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu - Haberler

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A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu

AA - Hilmi Sever - Spor
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A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü Litvanya'ya konuk olacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü Litvanya'ya konuk olacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Litvanya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 250 lira olarak belirlendi.

AA / Hilmi Sever - Spor

A Milli Futbol Takımı, Litvanya, Futbol, UEFA, Spor, Haberler

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