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A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu. Futbolseverler, KRC Genk Kulübünün internet sitesi üzerinden bilet temin edebilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanacak mücadele için KRC Genk Kulübünün internet sitesi üzerinden bilet temin edebilecek.

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, KRC Genk'in internet sitesinden hesap açarak biletlerini alabilecek.

Türkiye-Japonya hazırlık maçının bilet fiyatları 25, 30, 50, 60, 100 ve 200 avro olarak belirlendi. 16 yaşındaki küçük taraftarlar için kale arkası biletleri 10 ve 15 avrodan satışa çıktı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

A Milli Futbol Takımı Japonya Belçika Futbol Spor Haberler

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