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A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler, öncelikli olarak Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için satışa sunuldu.