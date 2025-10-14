A Milli Futbol Takımı'nın Güçlü Performansı: Gürcistan'ı 4-1 Yendi

A Milli Futbol Takımı, oynadığı 2 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadı. Milliler, Bulgaristan karşılaşmasından sonra Gürcistan karşısında da hücumda önemli bir performans sergiledi. Gürcistan müsabakasında sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar böylece son 2 müsabakada toplam 10 gol kaydetti.

A Milli Takım, bir önceki maçta deplasmanda Bulgaristan'ı da 6-1'lik skorla yenmişti. - KOCAELİ