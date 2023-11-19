A Milli Futbol Takımı'nın Galler maçını Sloven hakem yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile yapacağı maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile yapacağı maçı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.