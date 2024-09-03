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A Milli Futbol Takımı'nın Galler maçı öncesi medya programı belli oldu

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı müsabaka öncesindeki medya programı açıklandı. Milli takımın son antrenmanı medyaya açık olacak ve basın toplantısı düzenlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı müsabaka öncesindeki medya programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Galler ile karşılaşacak. Milliler, son antrenmanını 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise aynı gün yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek. Toplantı öncesinde, Ay-Yıldızlılar stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir milli oyuncunun katılımıyla Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısı yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) başlayacak. Galler Milli Takımı, maç öncesindeki son çalışmasını da saat 17.30'da (TSİ 19.30) stadyumda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Güncel Galler Spor

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