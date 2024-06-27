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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi Berlin'de kutlandı

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gruptan çıkarak bir üst tura yükselmesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Berlinli Türkler, Kurfürstendamm caddesinde toplanarak galibiyeti kutladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gruptan çıkarak bir üst tura yükselmesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takım'ın, F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükselmesinin ardından Berlinli Türkler, şehir merkezinde yer alan Kurfürstendamm caddesine akın etti. Kısaca "Ku'damm" olarak da adlandırılan cadde, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.

Tarihi Kaiser-Wilhelm-Gedchtniskirche Kilisesi önünde toplanan Türk taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde büyük bir coşkuyla Çekya galibiyetini kutladı. Kutlamalar esnasında bağlantılı sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara yardımcı olan Berlin polisi, zaman zaman havai fişek ve renkli sis bombası atılmaması için çağrıda bulundu. Ku'damm'daki kutlamalara çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 5 bin taraftar katıldı.

Eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edince, polis artık kutlamalara son verilmesi ve caddenin trafiğe açılması için çağrı yaptı. Polis arabalarından Türkçe ve Almanca yapılan anonslarda "Lütfen yavaş yavaş caddeyi boşaltarak kaldırımlara çıkın ve kutlamalara son verin. Çeyrek finalde burada yine sizinle olmak isteriz, fakat şimdi lütfen evlerinize dönün ve dönüş yolunda bu güzel maçı tekrar hatırlayarak keyfini çıkarın" ifadeleri kullanıldı. Polis, dağılmak istemeyen kalabalığın arasına girerek taraftarları kaldırımlara yönlendirdi.

Taraftarlar, gruptan çıkma sevincini ve coşkusunu metro istasyonlarında ve metro içlerinde de devam ettirdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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