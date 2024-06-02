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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Geniş Kadrosundaki Futbolcular Ümit Milli Takımı'na Alındı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya müsabakası kadrosuna alındı. Her iki futbolcu da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamladıktan sonra A Milli Futbol Takımı'nın kampına katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya müsabakası kadrosuna alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın müsabaka kadrosuna alındı. Her iki futbolcu da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın kampına yeniden katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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