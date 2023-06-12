A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı maçların yerleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi.

Buna göre, Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyum'da, Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan, Hırvatistan Futbol Federasyonu 12 Ekim'deki Hırvatistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçının Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağını açıkladı.