A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Galip Haktanır vefat etti

Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takım'ın en yaşlı futbolcusu olan Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiği açıklandı. Haktanır, 6 müsabakada A Milli Takım forması giymiş ve 16 sezon boyunca Vefaspor'da oynamıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır, vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefa spor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefa spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.