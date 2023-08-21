A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Genel bilet satışı ise yarın başlayacak.