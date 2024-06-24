Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Romanya Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title