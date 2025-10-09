Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan Maçını Portekizli Hakem Yönetecek

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı yönetecek hakemi açıkladı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmada VAR'da Andre Narciso, AVAR'da da Helder Malheiro görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
