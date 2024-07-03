A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesi İzmir'de coşkuyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesi İzmir'de coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaştı. Milli takım, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar sokağa döküldü. Kentin cadde ve sokaklarında araçları ile konvoy yapan vatandaşlar, coşku ile kutlama yaptı. Çok sayıda vatandaş, Gündoğdu Meydanı'na ve Kordon'a akın etti. Buraya gelen vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetini dans ederek kutladı. Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.