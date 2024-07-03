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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya maçı Kırşehir'de dev ekrandan takip edildi

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Kırşehir'in merkezi noktalarından biri olan Cacabey Meydanı'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçı dev bir ekrandan izlendi. Yüzlerce kişi heyecan dolu mücadeleyi meydanda takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya ile oynadığı EURO 2024 karşılaşması Kırşehir'de dev ekrandan takip edildi.

Kırşehir'in merkezi noktalarından biri olan Cacabey Meydanı, futbolseverlerle dolup taştı. A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya ile oynadığı çeyrek final maçı için dev bir ekran kuruldu ve yüzlerce kişi bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için meydanda toplandı. Maç öncesinde başlayan coşku, maç boyunca sürdü. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Tezahüratlar ve alkışlar eksik olmazken, her gol anında meydan adeta yerinden oynadı.

Milli maç için Cacabey Meydanı'nda unutulmaz anlara sahne oldu. Maç sonunda vatandaşlar, meydandan mutlu ve heyecanlı bir şekilde ayrıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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