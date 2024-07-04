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A Milli Futbol Takımı'nın Ana Kamp Merkezi Barsinghausen

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için ana kamp merkezi olarak Barsinghausen'i seçti. Ormanları ve sessizliğiyle bilinen bu küçük kasaba, milli takıma rahat bir çalışma ortamı sunuyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'da 11 Haziran'dan bu yana kamp yaptığı Barsinghausen, Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan küçük bir kasaba.

Yaklaşık 35 bin kişilik nüfusa sahip Barsinghausen, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) boyunca ana kamp merkezi konumunda bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de oynadığı karşılaşmaların ardından da Barsinghausen'e hazırlıklarını sürdürmek için geri döndü.

Ormanları ve yürüyüş alanlarıyla sakin bir kasaba olan Barsinghausen, ay-yıldızlı futbolculara da iyi bir çalışma ortamı sağlıyor.

Hannover'e bağlı olan Barsinghausen, yeşil alanları ve kuş sesleriyle sakin bir kasaba.

Milli Takım'ın kamp oteli de Barsinghausen'deki en büyük tesis konumunda bulunuyor. Ormanın hemen dibinde yer alan tesis, antrenman sahaları ve sessizliğiyle milli takıma rahat bir çalışma ortamı sunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada ilerlediği sürece ana kamp merkezi Barsinhgausen'de çalışmalarını sürdürecek. Bu nedenle Barsinghausen'e her dönüş milli takım için tur anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Spor

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