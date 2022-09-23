A Mill Takım aday kadrosunda değişiklik Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Umut Bozok kadroya dahil edildi. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları mücadelesinde cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İspanya'da Valencia forması giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde top koşturan Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da milli takım kampına katılacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Futbol Takımı Çağlar Söyüncü merih demiral Orkun Kökçü Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Mill Takım aday kadrosunda değişiklik - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.