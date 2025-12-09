A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı müsabaka 26 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı müsabaka 26 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor