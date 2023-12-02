A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşmesi ile ilgili olarak, 'Bizim çocuklara yürekten inanıyor, başarılar diliyorum' yorumunda bulundu.
??????? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) kura çekimi sonucunda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi.
Bakan Bak, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibiyle (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) eşleşen milli takımın kurasını değerlendirerek, "Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.