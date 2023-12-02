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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2 Aralık 2023 21:33 Son Güncelleme: 21:35 Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşmesi ile ilgili olarak, 'Bizim çocuklara yürekten inanıyor, başarılar diliyorum' yorumunda bulundu.