SPOR A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen başladı - 1

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen başladı

Büyükekşi: Alacağımız başarılarla herkesin gurur duymasını istiyoruz

Hamit Altıntop: Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyor

Montella: Büyük bir sorumluluğum var

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirilmişti. 3 yıllık anlaşmaya varılan Montella için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella ve TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı. Montella'nın geleceği parlak bir futbol adamı olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Geçtiğimiz hafta Kuntz ile yollarımızı ayırdık. Sayın Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Montella ile anlaştığımızı duyurmuştuk. Kendisine bu önemli görevinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Parlak geleceği olan bir futbol adamı. Ülkemizde de Adana Demirspor'da görev aldı ve başarılı oldu. Kendisine saygı ve sevgi duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Şimdi aynı istikrarı milli takım için göstermesini bekliyoruz. Milli takım teknik direktörlüğü önemli bir görev. Bugüne kadar milli takıma emek vermiş tüm teknik direktörlerimizi saygı ile anıyorum. Milli takım hepimiz için çok önemli. Ülkemizin bayrağını temsil eden bir takım. Geçmişte değerli hocalarla çalıştı. Avrupa'nın en genç A milli takımı olan milli takımımızın ilk hedefi Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Hedefimiz bunla sınırlı değil. Önümüzde önemli 3 maçımız var. Bu maçlardan gerekli puanları alıp, Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı Almanya'da milli takımın olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takıma hasret duyduğunu biliyoruz. Alacağımız başarılarla herkesin gurur duymasını istiyoruz. Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın her yerinden ve ülkemizden gidecek vatandaşlarımızın destek olacağını biliyoruz. 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella'nın liderliğinde milli takımın ülkemize büyük sevinçler yaşatması dileğiyle Sayın Montella'ya aramıza hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ İSTANBUL'DA İKAMET EDECEK"

Montella'nın birçok maçı takip edeceğini ve İstanbul'da yaşayacağını belirten Büyükekşi, "Milli takımda bu zamana kadar hocalar kendi ülkesinde yaşamış, maçtan maça gelip, gitmiş. Hoca ile anlaşmamız gereği İstanbul'da ikamet edecek. Burada kalacak. Sadece İstanbul'daki ya da Trabzon'daki maçları izlenmeyecek. Bütün maçları izleyecek. İlk adımı hemen atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor. Pazar günü Konyaspor-Beşiktaş maçı izleyecek. Ondan sonra Kayserispor-Başakşehir maçını izleyecek. Bundan sonra gerekirse sadece Süper Lig'i değil, 1'inci Lig'i de takip edecek. Ümit Milli takımımız da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu işin sorumlusu olacak. Kendi ajandasını belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek" şeklinde konuştu.

"YARDIMCI HOCALARI GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"

Montella'nın yardımcılarının kim olacağı yönünde gelen bir soru üzerine Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Teknik ekipte Türk yardımcılar olacak. Şu anda 2 yardımcı hoca olması gündemde var. Hem hocanın hem bizim görüşmelerimiz olacak. Görüşmeler gerçekleştirildikten sonra hoca ile birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki hafta kimler olacağını açıklayacağız."

"KUNTZ İLE SÖZLEŞME BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMADI"

Kuntz ile kendi yönetiminin sözleşme imzalamadığını ancak istikrar olması adına Kuntz'a sahip çıktıklarını dile getiren Büyükekşi, "Kuntz ile yapılan sözleşme bizim tarafımızdan yapılmadı. Faroe Adaları maçından sonra Kuntz'a büyük bir tepki oldu. Biz hocayla devam etme kararı aldık. Bunun neticesi olarak da Ermenistan maçı beraber bittiğinde hoca ile devam edeceğimiz yönünde açıklamalarda bulundum. Ben orada herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesinde yine aynı şeyi söyledim. Ancak hocanın futbolcuları suçlayıcı ifadeleri maalesef şanssız bir açıklama oldu. Biz; hocamızın yaptığı bu açıklamanın, futbolcularla teknik ekip arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Takımın başarılı olabilmesi için aile olmak gerekir. Bunlardan bir bölümü ile sıkıntı yaşanınca onun için böyle bir ayrılık planladık. Bu kararı alırken, Türk hocalarının yetersizliği gibi bir şey söz konusu değil. Milli takımda görev yapan yerli hocalar da değerli. Biz yerli yabancı diye bir şey düşünmedik. Sürdürebilir bir başarı istiyoruz. İsimleri tartışmak yerine işin temeline inebilmek istiyoruz. Sürdürebilir başarı yakalamazsak bir maç kazanır, bir ay sonra 2 maçı kaybederiz. Günlük başarılarla ilgilenmek istemiyoruz. En son 2002'de Dünya Kupası'na gitmişiz. 21 yıl olmuş. Bu dönemde bizi ne kadar yerli hoca ne kadar yabancı hoca çalıştırmış. Yerli hoca da çalıştırmış olmamış, yabancı da olmamış. Biz şu anda Süper Lig için akademi zorunluluğu getirdik. Gençler konusunda adımlar attık. Avrupa'da En yaşlı Süper Lig, Türkiye'de. Türkiye'den örnek vermek istemiyorum. İspanya Milli takımı ne zaman başarılıydı? Barcelona'dan 7 oyuncu geldiği zaman başarılıydı. Bizim de bunu başarabilmemiz lazım. U17, U19, U21'de beraber oynayan oyuncuları A Milli Takım'a taşıyabilmek önemli. Biz de gerek ben gerek yönetim kurulu bunu için çalışıyoruz. Geleceği planlamak istiyoruz" diye konuştu.

HAMİT ALTINTOP: HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN KARARLAR ALINMASI GEREKİYOR

Anlaşmanın Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyor. Biz de başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla istişare ederek yeni kararlar aldık. Bunun doğrultusunda Montella kararı ortaya çıktı. Hayırlı olsun. Hedefimiz EURO 2024'e katılmak. 2006 yılında Dünya Kupası Almanya'daydı. Oyuncu olarak oraya katılamayınca hayal kırıklığı oluşmuştu. 2024'e giderek bunu kısmen telafi edebiliriz. Bunu yeni hocamızla telafi edebiliriz. Anlaşmanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

MONTELLA: BÜYÜK BİR SORUMLULUĞUM VAR

Türkiye'de çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Vincenzo Montella, "Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. Henüz o seviyeye gelemedim. Bu ülkede çalıştığım, federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Almanya'da düzenlenecek turnuvada hem buradaki vatandaşlarımızı hem de Almanya'daki vatandaşlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Genç, bildiğim, iyi bir takıma sahibiz. Bizim için önemli olan bu. Ben bütün halka bu mutluluğu futbol sayesinde taşımayı hedefliyorum. Bu gururlu duyguları özellikle halkımızın hissettiği önemli duyguları biz de sahada oyunumuzla herkese geçirmek istiyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü anlıyorum. Bu duygular benim küçükken yaşadığım duygulara benzer. Bana her zaman çocukluğumu hatırlatıyor. Her kararı eleştirenler olacaktır. Büyük bir sorumluluğum var. Ben en iyisini hem federasyon hem de ülke için sahaya yansıtmaya çalışacağım" diye konuştu.

"BU FORMAYI GİYMEK BİR HEDİYE DEĞİL, PRESTİJDİR"

Önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Ben bir kulübü temsil etmiyorum. Her şeyi analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar verip, en iyisini yapmaya çalışacağız. Takım ruhu bizim için önemli. Burada bir aile olmamız lazım. Her oyuncu kendi takımında oynadığı zaman ekstra şeyler koyabiliyor. Bunu milli takım formasıyla daha fazla yansıtması lazım. Oyuncuların ne kadar daha fazla koyabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Biz de bunu sağlamak için burada olacağız. Bu formayı giymek bir hediye değil, prestijdir. Önemli bir ulusu temsil ediyoruz, önemli bir sorumluluk. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Belli bir düşünceye sahibiz. Bunların üstüne fikirler eklenecektir. Bir oyun metodu üstüne çalışacağız. İki yıldır buradayım. Birçok oyuncuyu tanıyorum. Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Hepimiz daha iyisini yapmak istiyoruz. Kuntz'a saygıdan dolayı şunu beğenmedim diyemem. Oyun kurulumu ile ilgili ve takımın oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Yenilikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"OYUNCU GRUBUNUN BİR ÜLKEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ BİLMESİ LAZIM"

Göreve geldikten sonra takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve birkaç futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Montella, "Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Tabii ki tarihi, geçmişi biliyoruz. Hep ileriye bakmamız gerekiyor. Buraya gelmeden önce başkanla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile görüşme oldu. Takım kaptanı ve birkaç oyuncuyla görüştüm. Sahada ne yapmak istediğimi, saha dışında ne yapmak istediğimle ilgili oyuncular konuştum. İlk hedef taktik kısmında, geriden oyun kurma konusunda ve takım savunması konusunda değişiklikler. Oyuncu grubunun bir ülkeyi temsil ettiğini bilmesi lazım. Ülke dışında da mini bir Türkiye var. Onların da hissettiklerini bütün takımın anlaması gerekiyor. Buradaki bütün maçları takip ediyorum. Bunları her zaman yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HAZIR OLAN OYUNCULARI MİLLİ TAKIMA ALMAK İSTİYORUZ"

Her ligi takip ettiklerini söyleyen Montella, "Her ligi takip ediyoruz. Fiziksel ve mental olarak en hazır olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Hem Süper Lig'i hem de her ligi takip ediyoruz. İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da alt kategorileri dahi inceliyoruz, izliyoruz" şeklinde konuştu.