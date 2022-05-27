A Milli Futbol Takımı'nda Umut Bozok, aday kadrodan çıkarıldı - Haberler

A Milli Futbol Takımı'nda Umut Bozok, aday kadrodan çıkarıldı
AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosunda çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosunda çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesine yer verildi.
AA / Emre Doğan - Spor