A Milli Futbol Takımı'nda Umut Bozok, aday kadrodan çıkarıldı - Haberler

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A Milli Futbol Takımı'nda Umut Bozok, aday kadrodan çıkarıldı

AA - Emre Doğan - Spor
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A Milli Futbol Takımı'nda Umut Bozok, aday kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosunda çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosunda çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Doğan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Umut Bozok, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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