- A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi 731 gün sürdü

İSTANBUL - Teknik Direktör Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın başında 731 gün kalırken, çıktığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

731 gün görevde kaldı

TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

20 maça çıktı

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü.

Kuntz yönetimindeki milliler, son olarak Belçika'da hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu.

Dünya Kupası elemelerinde play-offta Portekiz'e kaybetti

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde son 4 maçta takımın başındaydı ve milliler grubu ikinci sırada bitirip, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenildi ve elendi.

Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları mağlubiyeti

Kuntz yönetiminde A Milli Takımı, Uluslar C Ligi'nde mücadele etti. Milliler grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla lider tamamladı ve Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi. Grupta Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olunması kamuoyunda tepki çekti.

Açıklamaları tepki çekti

Ermenistan ile oynanan ve berabere kalınan Avrupa Şampiyonası eleme maçı sonrasında eleştirilerin odağında olan Stefan Kuntz, Japonya ile yapılan hazırlık karşılaşmasının ardından yaptığı, "Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor sarf ediyoruz, analizler yapıyoruz. Çünkü tek hedefimiz, Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için de gururluyuz. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" açıklamalarıyla da dikkatleri çekmişti.