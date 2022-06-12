A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı - Haberler

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A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın 14 Haziran Salı günü UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynanacak karşılaşma öncesi aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Rıdvan'ın milli takım kafilesiyle bugün Lüksemburg'dan İzmir'e seyahat edeceği, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacağı kaydedildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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