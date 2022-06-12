A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı - Haberler

A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın 14 Haziran Salı günü UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynanacak karşılaşma öncesi aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Rıdvan'ın milli takım kafilesiyle bugün Lüksemburg'dan İzmir'e seyahat edeceği, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacağı kaydedildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor