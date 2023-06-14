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A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı

Spor Haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin sağ arka adalesindeki sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar Söyüncü'nün milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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