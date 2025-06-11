A Milli Futbol Takımı, Meksika'ya 1-0 Yenildi

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A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, isabet oranlarının düşük olduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

- ABD kampını tamamlayan milliler, yurda dönecek.

- Vincenzo Montella: Bugün isabet oranımız düşüktü

- Demir Ege Tıknaz: Milli takıma gelmek müthiş bir duygu

- Yasin Özcan: Hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı

- Merih Demiral: İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI

15.30 Filenin Efeleri, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Çin'in Şian şehrinde Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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