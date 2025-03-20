A Milli Futbol Takımı Macaristan'ı Yenerek Sevinç Yaşadı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Maç sonunda futbolcular ve teknik ekip sevinç içinde taraftarlarla birlikte kutlama yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve teknik ekip, Macaristan galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla yenerek, rövanş öncesinde avantaj sağladı. Son düdüğün çalmasının ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, bütün tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Daha sonra kale arkasında kol kola giren futbolcular ve teknik ekip hep birlikte taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor