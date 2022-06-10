A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak - Haberler

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A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak

AA - Hilmi Sever - Spor
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı.

Şehir merkezine yakın olan stadyum 9 bin 386 seyirci kapasitesine sahip.

Yapımına Eylül 2017'de başlanan stadın açılış maçı 1 Eylül 2021'de Lüksemburg ile Azerbaycan arasında oynandı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi olan açılış maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Lüksemburg Stadı'nda ilk golü ev sahibi takımdan Mica Pinto attı.

Lüksemburg A Milli Futbol Takımı ve rugby milli takımının maçlarına ev sahipliği yapan stat 80 milyon avro'ya mal oldu.

Lüksemburg ile Türkiye arasında yarın akşam oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

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