A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi - Haberler

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A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi

AA - Hilmi Sever - Spor
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A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan kalkan özel uçak, Lüksemburg Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Aday kadroda bulunan tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Lüksemburg-Türkiye karşılaşması, 11 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.45'te Lüksemburg Stadı'nda oynanacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

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