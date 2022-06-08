A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi - Haberler

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan kalkan özel uçak, Lüksemburg Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Aday kadroda bulunan tüm futbolcular kafilede yer aldı. Lüksemburg-Türkiye karşılaşması, 11 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.45'te Lüksemburg Stadı'nda oynanacak. AA / Hilmi Sever - Spor A Milli Futbol Takımı Lüksemburg Spor Haberler

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