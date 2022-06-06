A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak - Haberler

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A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak

AA - Hilmi Sever - Spor
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A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya ile deplasmanda karşılaşacağı Litvanya Futbol Federasyonu (LFF) Stadı, yalnızca 5 bin 67 kapasiteye sahip. Şehir merkezinde yer alan stadyum suni çim zeminle kaplı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya ile deplasmanda karşılaşacağı Litvanya Futbol Federasyonu (LFF) Stadı, yalnızca 5 bin 67 kapasiteye sahip.

Şehir merkezinde yer alan stadyum suni çim zeminle kaplı. Ay-yıldızlı ekip de bu nedenle Riva'daki son antrenmanını suni çimde gerçekleştirmişti.

Stadyumun yalnızca üç tarafında tribün bulunuyor. Tribün yer almayan diğer kalenin arkasında ise antrenman sahası yer alıyor. Oldukça küçük olan tribünlerin hemen arkasında ise ağaçlar bulunuyor.

Litvanya Futbol Federasyonu binası da stadyumun hemen yanında yer alıyor. Stadyum gibi, futbol federasyonu binası da iki katlı ve oldukça küçük bir yapı.

Litvanya ile Türkiye arasında yarın akşam oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

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