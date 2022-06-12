A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayındaki dördüncü ve son maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'de karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayındaki dördüncü ve son maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'de karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran toplar üzerine çalıştı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

Ay-yıldızlılar yarın saat 18.00'de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla Litvanya mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title