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A Milli Futbol Takımı Letonya maçı için Riga'ya gitti

A Milli Futbol Takımı Letonya maçı için Riga'ya gitti

Spor Haberleri

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3. maçında 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Riga'ya gitti. Takım otobüsünden inen genç yıldız Arda Güler, havalimanındaki 2 taraftarın forma imzalatma ricasını kırmadı. Taraftarların formalarını imzalayan Arda, ardından fotoğraf çektirip terminale girdi. 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Letonya ile Riga'da karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Galler maçı için özel uçakla Samsun'a hareket edecek.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3. maçında 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Riga'ya gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, özel uçakla maçın oynanacağı şehre hareket etti.

Takım otobüsünden inen genç yıldız Arda Güler, havalimanındaki 2 taraftarın forma imzalatma ricasını kırmadı. Taraftarların formalarını imzalayan Arda, ardından fotoğraf çektirip terminale girdi.

16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Letonya ile Riga'da karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Galler maçı için özel uçakla Samsun'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

A Milli Futbol Takımı Letonya Spor Haberler

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