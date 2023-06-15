A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takımın son antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de takip etti. Maç yarın saat 21.45'te Skonto Stadyumu'nda oynanacak.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Skonto Stadyumu'nda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 21.45'te Letonya ile Skonto Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.