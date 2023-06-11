A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve dar alan oyunlarıyla devam etti. Son bölümde ise hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Ay-yıldızlı takım, Letonya maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.