A Milli Futbol Takımı Kocaeli'ye Geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçı için Gürcistan ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'ye ulaşarak konaklayacağı otel önünde taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile yapacağı maç için Kocaeli'ye gelen A Milli Futbol Takımını konaklayacağı otel önünde taraftarlar karşıladı.
Kara yoluyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden Kocaeli'ye gelen ay-yıldızlı kafile, Kocaeli Stadyumu'ndaki basın toplantısı ve yürüyüşün ardından kentte konaklayacağı otele geçti.
A Milli Futbol Takımı, Başiskele ilçesindeki otelin önünde taraftarlarca meşalelerle karşılandı.
Türkiye-Gürcistan karşılaşması, yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor