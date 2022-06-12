A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi - Haberler

A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında dün deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Litvanya müsabakası için özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Konaklayacağı otele geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya maçının hazırlıklarına bugün Gürsel Aksel Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak. AA / Ali Korkmaz - Spor A Milli Futbol Takımı Litvanya İzmir Spor Haberler

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