A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında dün deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Litvanya müsabakası için özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Konaklayacağı otele geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya maçının hazırlıklarına bugün Gürsel Aksel Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

A Milli Futbol Takımı Litvanya İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title