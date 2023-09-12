A Milli Futbol Takımı, Japonya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, Japonya ile Belçika'da oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı, Japonya'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Cegeka Arena
Hakemler: Allard Lindhout, Rens Bluemink, Roy de Nas (Hollanda)
Japonya : Kosuke Nakamura (Dk. 45+3 Schmidt), Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Keito Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo
Türkiye: Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım
Goller: Dk. 15 Ito Atsuki, Dk. 28 ve Dk. 36 Keito Nakamura ( Japonya ), Dk. 44 Ozan Kabak (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 29 Keito Nakamura, Dk. 43 Maikuma ( Japonya ), Dk. 44 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+4 Salih Özcan (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı'nın, Japonya ile Belçika'da oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı, Japonya'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.
28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.
36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.