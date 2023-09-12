Haberler

A Milli Futbol Takımı Japonya ile Özel Maçta Buluşuyor

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da yapacağı özel maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, Cegeka Arena'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da yapacağı özel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Cegeka Arena

Hakemler: Allard Lindhout, Rens Bluemink, Roy de Nas (Hollanda)

Japonya: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo

Türkiye: Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.

Kaynak: AA / Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda Belçika Japonya Futbol Spor Haberler

title