A Milli Futbol Takımı Japonya ile Özel Maçta Buluşuyor
A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da yapacağı özel maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, Cegeka Arena'da oynanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile Belçika'da yapacağı özel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Cegeka Arena
Hakemler: Allard Lindhout, Rens Bluemink, Roy de Nas (Hollanda)
Japonya: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo
Türkiye: Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.
Kaynak: AA / Spor