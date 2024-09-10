A Milli Futbol Takımı İzlanda'yı Yendi ve Liderliğe Yükseldi

Vincenzo Montella, "Sonradan oyuna giren bütün futbolcularımızın gösterdiği performans çok önemli. Bizim için önemli olan futbolcumuz egosuz bir şekilde girdi ve oyuna katkıda bulundu. Takım olarak onayıp kazanmayı başardık. Eren'i bugün ilk kez izledik. İsviçre'ye onu izlemeye gitmiştim. Performansından çok memnun kaldım. Bugün her iki kanattaki performansımızdan da gayet memnun kaldım" diye konuştu. İtalyan teknik adam, "Rakibin duran toplarda özelliği olduğunu biliyorduk çünkü fiziksel olarak uzun boylular. Modern futbolda artık 11 futbolcu mücadele etmezse kazanma şansınız yok. Biz 11 kişiyle sahada mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"SIRTINDA 9 NUMARA YAZMIYORDU AMA 9 NUMARA GİBİ GOL ATTI"

A Milli Futbol Takımı'nın sık sık santrforsuz oyun oynadığı şeklinde eleştirilirken teknik direktör Vincenzo Montella, bu konuda gönderme yaptı. Montella maç sonu basın toplantısında, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı, kendi fiziksel gücünü kullanarak üçüncü golü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 numara gibi gol attı. Barış da Hırvatistan maçında forvet olarak oynamıştı. Her seferinde gol attığınızda gol goldür" şeklinde konuştu.

"BU ÖZEL GÜNE KATKIDA BULUNDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de kazanmanın önemine vurgu yapan Montella, "Bu galibiyetle bu özel güne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli bir gün. Otelden stada kadar taraftarımız bizi desteklediler, bu galibiyette onların da payı var" ifadelerini kullandı.

"MUAZZAM BİR PERFORMANSI VARDI"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yapan Montella, "Bir futbolcu 3 gol atınca sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil muazzam bir performansı vardı. Tercümanımızla oyuncuyla konuşurken gol atabileceğini söyledim, böyle bir beklentim vardı ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim" dedi.

Montella, "Milli kamplarda futbolcularımızla 6-7 gün beraber oluyoruz. Bu süreçte fiziksel olarak sadece 4 tane antrenman yapabiliyoruz. Maçtan hemen önce tempo yapılmaz, bu bir bilimdir. Her futbolcumuzu hazır durumda tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

HAREIDE: TÜRKİYE HAK ETTİ

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide, maçın ardından Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Hareide maç sonu basın toplantısında, "Öncelikle muhteşem bir atmosfer vardı. Türkiye'deki maçlar her zaman çok kalabalık oluyor ve taraftarlar milli takımlarına çok güzel destek veriyor. Bugün çok bireysel hatalar yaptık. Uzun bir aradan sonra böyle bir maç oynadık. Skor 1-1'e geldikten sonra geri dönmeye çalıştık ama olmadı. Bu kadar çok bireysel hata yapıp oyunu döndüremedik. Türkiye galibiyeti gerçekten hak etti" ifadelerini kullandı.

Maçta 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Kerem gerçekten çok iyi oynadı. Ben kendi savunmadaki oyuncularımı uyardım, kendisi çok çabuk ve bitirici bir oyuncu. Ben halen gruptan çıkma şansımız olduğunu düşünüyorum. Burada çok sıcak bir hava vardı. Evimizde alıştığımız soğuk havada oynayacağımız maçlarda daha çok şansımız var. Grupta henüz fırsat kaçmadı" dedi.