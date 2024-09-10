Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı İzlanda'yı 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek grubunda liderliğe yükselirken Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick'i dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 yenerek grubunda liderliğe yükselirken geceye Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Takım olarak iyi bir performans sergileyen A Milliler'de Kerem Aktüroğlu attığı 3 gol ve etkileyici performansı ile öne çıktı.

Dün geceki karşılaşmanın ardından dikkat çeken notlardan biri de Kerem Aktürkoğlu'nun Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci 'hat-trick'ine imza atması oldu. İzlanda maçının 2'nci, 52'nci ve 88'inci dakikalarda attığı gollerle kariyerinde 4'üncü kez 'hat-trick'e ulaşan Kerem Aktürkoğlu ilk kez milli takım formasıyla bu başarıya imza attı. Kerem'in kariyerindeki 4 'hat-trick'inin ikisine İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşması dikkat çekti.

Başarılı milli oyuncu 2020-2021 sezonunun 35. haftasında 17 Nisan 2021'de Galatasaray formasıyla ilk 'hat-trick'ini Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu adına dikkat çeken istatistiklerden biri de; İzlanda maçında 0.35 beklenen gol değerinden (xG) 3 gol çıkaran başarılı oyuncu (+2.65), Uluslar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo'nun (+2.66 vs İsviçre) ardından bir maçta en büyük pozitif farkı yakaladı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde dün gece oynanan maçların bir diğer hat-trick ise Slovenya'nın Kazakistan'ı 3-0 yendiği maçta 11 numaralı formasıyla Benjamin Sesko'dan geldi.

(FOTOGRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu İzlanda Güncel Spor

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı?
title