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A Milli Futbol Takımı İzlanda'yı 3-1 Mağlup Etti

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Maçta Kerem Aktürkoğlu 3 gol attı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

59. dakikada savunma arkasına sarkan İrfan Can Kahveci pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla İrfan Can'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

66. dakikada gelişen milli takımın atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Valdimarsson topu yakın köşeden çıkardı.

73. dakikada Arda Güler'in ceza sahası yayından topun dibine girerek Orkun Kökçü'ye verdiği pasta Orkun tek pasla topu Umut Nayir'e verdi. Umut Nayir'in sol ayağıyla vurduğu şut az farkla auta çıktı.

83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda top, İzlanda kalecisi Valdimarsson'da kaldı.

88. dakikada Arda Güler'in şık ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 73), Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk.45), İsmail Yüksek (Kaan Ayhan dk. 87), İrfan Can Kahveci (Kenan Yıldız dk. 73), Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir (Okay Yokuşlu dk.81)

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Can Uzun, Eren Sami Dinkçi

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson (Valgeir Fridriksson dk.58), Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson (Orri Steinn Oskarsson dk. 58), Jon Thorsteinsson (Arnor Traustason dk.58), Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson (Willum Willumsson dk. 45), Andri Gudjohnsen,

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Alfons Sampsted, Julius Magnusson, Arnor Sigurdsson, Logi Tomasson, Isak Johannesson, Stefan Teitur Thordarson, Mikael Egill Ellertsson

Teknik Direktör: Age Hareide

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk.2, 52 ve 88) (Türkiye), Palsson (İzlanda)

Sarı kartlar: Gretarsson, Thordarson (İzlanda), İrfan Can Kahveci (Türkiye) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu İzlanda Güncel Spor

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