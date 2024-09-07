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A Milli Futbol Takımı İzlanda maçında zorlanacak

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile oynanacak mücadelenin kolay olmayacağını söyledi. Montella, İzmir kenti için özel bir anlamı olan bu günde İzmir halkının harika bir atmosfer oluşturacaklarından emin olduklarını belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile oynanacak mücadelenin kolay olmayacağını söyleyerek, "İzmir kenti için özel bir anlamı olan bu günde İzmir halkının harika bir atmosfer oluşturacaklarından eminiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'ne galibiyet ile başlamak istediklerini ancak ancak EURO 2024 gibi büyük bir turnuvanın ardından ilk maçların genellikle zor geçtiğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmanın son yarım saatini 10 kişi tamamladıklarını ve böyle bir müsabakada yenilgi almamanın da önemli olduğunu belirtti.

Montella konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Uzun bir turnuva periyodu sonrasında sınırlı dinlenme imkanı bulan oyuncularımız, daha dinlenmiş ve fizikli yüksek tempolu oyuna alışkın rakip karşısında zorlandık. Buna karşın, son yarım saatini 10 kişi tamamladığımız karşılaşmadan yenilgi almadan ayrılmak önemliydi. Sıradaki maçımızı 9 Eylül'de evimizde gruptaki ilk maçını kazanan İzlanda ile oynayacağız. Kolay bir karşılaşma olmayacak ama İzmir kenti için özel bir anlamı olan bu günde seyircilerimizin bizim için harika bir atmosfer oluşturacaklarına ve bizim 12. adamımız olacaklarına eminiz. İzmir'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella İzlanda Güncel İzmir Spor

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