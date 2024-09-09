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A Milli Futbol Takımı İzlanda maçı öncesi resmi yemek organizasyonu düzenlendi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile oynayacağı maç öncesi İzmir'de resmi yemek organizasyonu düzenlendi. Türkiye ve İzlanda futbol federasyon başkanları birbirlerine başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'de resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi.

Yemek organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson katıldı. İki ülke federasyon başkanı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için birbirlerine başarılar diledi. Yemek karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Türkiye İzlanda Futbol Güncel İzmir Spor

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