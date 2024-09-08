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A Milli Futbol Takımı İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi ve İzlanda maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakat olan Arda Güler ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Milli futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde İzlanda maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Galler-Türkiye'de maçında aldığı darbeye bağlı sakatlık yaşayan Arda Güler ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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