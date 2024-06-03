A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi hazırlık maçları kapsamında İtalya ve Polonya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, İtalya'ya uçtu. Yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, 10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından şampiyonanın düzenleneceği Almanya'ya hareket edecek.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket eden milli takım, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından bando takımıyla karşılandı. İtalya yolculuğu öncesi Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

"OYUNCULARIN VE TEKNİK EKİBİN MORALİ YERİNDE"

Büyükekşi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yarın İtalya ile hazırlık maçımız var. Arkasından ayın 10'unda Polonya ile hazırlık maçı oynayacağız. İki rakibimiz de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden güçlü takımlar. Özellikle hocamız güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak için bir program yaptı. O maçlardaki performans takımın oluşması için bir ölçü olacak. Biliyorsunuz hocamız 35 kişilik bir kadro çağırdı hocamız. 7 Haziran'da kadromuz 26'ya düşecek. Böylelikle yarınki maçta kadroyu şekillendirmek için güçlü bir rakip olması önemliydi. Amaç da Avrupa Şampiyonası'nda güçlü takımlarla oynayıp, orada başarılı olmak. Milli Takımımız çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. Oyuncularımız ve teknik ekibimizin morali yerinde. Hedef Avrupa Şampiyonası'nda bir ilk önce gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra da daha ileriye gidebilmek."

"TARAFTARLARIMIZ 12'NCİ GÜCÜMÜZ OLACAK"

İtalya'ya gelecek Ümit Milli Takımı ile A Milli Takım arasında 60 dakika sürecek bir hazırlık maçı oynanacağını hatırlatan Büyükekşi, "İtalya maçında oynamayan futbolcular ile Ümit Mili Takım 30'ar dakika iki devrede 60 dakika bir hazırlık maçı daha yapacaklar. Sonra da hocamızın raporuna göre son karar verilecek ve kadro belli olacak. Milli takımımız İtalya'dan sonra Polonya'ya hareket edecek ve orada bir kamp yapacak. 10 Haziran'da Polonya maçının ardından Almanya'da asıl kamp yapacağı merkeze geçecek. Biz de milli takımımızı desteklemek için 17 Haziran itibariyle Türkiye'den hareket edeceğiz. 18 Haziran, 22 Haziran ve 26 Haziran'da 3 maç yapacağız. Hem Türkiye'den gidecek seyircilerimizle, hem de Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın desteği ile evimizde gibi oynayacağız. İnşallah taraftar gücü ve taraftarın yapacağı baskı 12'nci güç olarak bize destek verecek" diye konuştu.