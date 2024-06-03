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A Milli Futbol Takımı İtalya maçı öncesi yürüyüş gerçekleştirdi

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A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile yapacağı hazırlık maçının oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile yapacağı hazırlık maçının oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde İstanbul'da yapan milliler, Bologna'ya geldikten sonra doğrudan Renato Dell'Ara Stadyumu'na geçti.

Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Kaynak: AA / Spor

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