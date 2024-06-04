A Milli Futbol Takımı İtalya ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz