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A Milli Futbol Takımı İtalya ile Berabere Kaldı

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da gol pozisyonu üretemezken, karşılaşma golsüz tamamlandı. Milli takımın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk olduğu son Avrupa şampiyonu İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki son hazırlık maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

Başkent Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Galibiyet hasreti 4 maça çıktı

İtalya beraberliği ile A Milli Futbol Takımı'nın, galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip biri resmi olmak üzere oynadığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı.

Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında ise Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu.

Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez forma giydi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya karşısında görevlendirdiği Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Montella'nın değişiklikleri

Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşısında 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı.

İlk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral'ı sahaya süren Montella, ikinci yarıda da Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Cenk Özkacar ve Semih Kılıçsoy'a şans verdi.??????

Kaynak: AA / Spor

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