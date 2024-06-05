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A Milli Futbol Takımı İtalya ile Berabere Kaldı

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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)

İtalya : Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (Dk. 85 Calafiori), Cristante, Jorginho (Dk. 62 Fagioli), Orsolini (Dk. 46 Cambiaso), Pellegrini (Dk. 68 Frattesi), Chiesa (Dk. 46 Zaccagni), Retegui (Dk. 68 Raspadori)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik (Dk. 66 Cenk Özkacar), Ozan Kabak (Dk. 42 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 67 Berat Özdemir), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Semih Kılıçsoy)

Sarı kartlar: Dk. 29 Orsolini, Dk. 90+1 Mancini ( İtalya )

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada gelişen İtalya atağında Dimarco'nun sol kanattan ön direğe yerden gönderdiği topa Retegui gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

63. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direğe gelen topu Kaan Ayhan kafayla arka direğe aşırdı. Merih Demiral'ın şutunda yere de çarpan topu kaleci Vicario çıkardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Sol kanatta Cambiaso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raspadori'nin vuruşunda, köşeye giden topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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