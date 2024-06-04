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A Milli Futbol Takımı İtalya ile 0-0 Berabere Kaldı

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A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)

İtalya : Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak (Dk. 42 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Sarı kart: Dk. 29 Orsolini ( İtalya )

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

19. dakikada İtalya'nın ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta, topun başına Pellegrini geçti. Pellegrini'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

24. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+4. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Pellegrini'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Cristante'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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